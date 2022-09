Funerali Regina Elisabetta, quando saranno? La data ufficiale

Nella giornata in cui è stato incoronato Carlo III re d’Inghilterra, è stata svelata la data dei funerali della Regina Elisabetta II. L’ultimo saluto alla sovrana si terrà ufficialmente lunedì 19 settembre alle 11 del mattino a Londra (le 12 italiane).

Funerali Regina Elisabetta: data e dettagli

La data dei funerali della Regina Elisabetta è stata ufficializzata con un comunicato della monarchia britannica. Il giorno dell’addio alla Sovrana in tutto il Paese non sarà lavorativo in segno di lutto.

Il prossimo 13 settembre il feretro della regina sarà trasportato da Edimburgo, in Scozia, a Londra ed a seguire sarà esposto nel palazzo di Westminster, la sede del Parlamento. Il 19 settembre sarà poi trasferito nell’Abbazia di Westminster per il funerale di Stato.

Sarà la prima volta (dal 1760) che si terranno i funerali nell’abbazia di Westminster. L’ultima volta che era accaduto era stato per la morte di re Giorgio II, dopo di che la cerimonia si era sempre svolta nella cappella di San Giorgio a Windsor.

La regina Elisabetta avrebbe dato precise indicazioni sullo svolgimento delle esequie per consentire una piena partecipazione del pubblico. Sarà prevista la diretta televisiva.

La bara verrà trainata da marinai con le corde. I reali cammineranno a piedi dietro il feretro di Elisabetta, come fu per Diana e per Filippo.