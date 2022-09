Nella giornata di oggi, Carlo III è stato formalmente proclamato re d’Inghilterra negli appartamenti di St. James, nel complesso di Buckingham Palace a Londra, dall’Accession Council. Si tratta di una istituzione che ha il compito di certificare nel Regno Unito la successione tra un monarca ed un altro e si riunisce solo in tale circostanza.

La cerimonia d’incoronazione del re si è svolta a due giorni dalla morte della regina Elisabetta e dall’ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne. Per la prima volta è stata trasmessa in diretta tv.

Nella seconda parte è intervenuto Carlo III che ha firmato al St James’s Palace le due copie che confermano l’avvenuto giuramento come nuovo monarca del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Oltre a parlare ancora della compianta madre, il neo re ha citato la moglie Camilla. A seguire il discorso integrale:

È mio più doloroso dovere annunciarvi la morte della mia amata madre, la Regina. So quanto profondamente voi e l’intera nazione, e penso di poter dire il mondo intero, simpatizzi con me per la perdita irreparabile che tutti abbiamo subito. È per me la più grande consolazione sapere della simpatia espressa da così tanti a mia sorella e ai miei fratelli e come tale affetto e sostegno schiaccianti dovrebbero essere estesi a tutta la nostra famiglia per la nostra perdita. A tutti noi come famiglia. Riguardo a questo regno e alla più ampia famiglia di nazioni di cui fa parte, mia madre ha dato un esempio di amore per tutta la vita e di servizio disinteressato. Il regno di mia madre non ha avuto eguali per durata, dedizione e devozione. Anche se siamo addolorati, rendiamo grazie per questa vita fedelissima.

Sono profondamente consapevole di questa grande eredità dei doveri e delle pesanti responsabilità di sovranità che ora mi sono passati. Nell’assumere queste responsabilità mi sforzerò di seguire l’esempio ispiratore che mi è stato dato nel sostenere il governo costituzionale e cercare la pace, l’armonia e la prosperita’ dei popoli di queste isole e dei regni e territori del Commonwealth in tutto il mondo. A questo scopo so che sarò sostenuto dall’affetto e dalla lealtà dei popoli di cui sono stato chiamato a essere sovrano e verrò guidato dal consiglio del Parlamento eletto. In tutto questo sono profondamente incoraggiato dal costante sostegno della mia amata moglie. Colgo l’occasione per confermare la mia volontà e intenzione di continuare la tradizione di cedere le entrate ereditarie, compreso il patrimonio della corona, al governo a beneficio di tutti in cambio della sovvenzione sovrana che sostiene i miei doveri ufficiali di capo di stato e capo di nazione. Nel portare a termine il pesante compito che mi è stato affidato, al quale dedico ciò che mi resta della mia vita. Prego per la guida e l’aiuto di Dio onnipotente.