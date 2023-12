Greta Rossetti si è fatta il botox alle ascelle: ecco il particolare motivo

Greta Rossetti prima del Grande Fratello era l’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Con il suo esordio nella Casa, ha acquisito una personalità propria e divide la rete, specie per via degli interventi di chirurgia ed il botox in una parte del corpo molto particolare.

Greta Rossetti, il botox alle ascelle: ecco il motivo

“Mi sono fatta il Botox alle ascelle e ora sudo dalle mani”, ha confidato Greta agli inquilini della Casa del Grande Fratello.

In rete la notizia è stata accolta in maniera differente.

Da un lato alcuni la sostengono evidenziando i problemi della sudorazione eccessiva che, delle volte, può creare perfino disagio e, da un altro, c’è chi la critica per via dei contenuti.

