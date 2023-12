Vittorio fluido? La confusa teoria di Fiordaliso: coinvolti Federico e Greta

Vittorio Menozzi fluido? Nella Casa del Grande Fratello ci si interroga su questo aspetto privato del gieffino, ma le teorie appaiono confuse e discordanti. L’argomento nelle ultime ore ha interessato in particolare Fiordaliso e Marco Maddaloni, i quali hanno concentrato la loro chiacchierata proprio sulla sessualità di Vittorio.

Vittorio Menozzi è fluido? La teoria di Fiordaliso

Fiordaliso non è l’unica, poiché anche sui social sono in tanti a pensarlo: secondo la cantante, infatti, Vittorio avrebbe un certo interesse per Federico. Parlando con Maddaloni, ha esposto la sua confusa teoria:

A Vittorio piace Federico e a Greta piace Vittorio. Però a Vittorio piace anche Greta. Ma anche a Federico piace Greta, solo che a Greta piace più Vittorio.

Alla luce di questa teoria, Marco è giunto ad una conclusione:

Vittorio allora è fluido.

Ma secondo Fiordaliso, le cose non starebbero proprio così:

Sì… No, perché Vittorio non lo ha ancora provato, non lo sa, ma per lui non è un problema.

A quel punto la cantante ha ripetuto la sua teoria all’amico, aiutandosi entrambi con le dita per non perdere le fila del discorso. La domanda resta sempre una: perché la presunta fluidità di Vittorio continua ad interessare così tanto?