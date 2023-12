Mirko Brunetti, nel corso del suo intervento nella Casa del Grande Fratello, ha smentito la sua volontà di aver cercato un figlio con Greta Rossetti. Per questo motivo sulla questione è prontamente intervenuta la mamma dell’ex tentatrice.

La mamma di Greta attacca Mirko: “Butti fango, ti cadrà la maschera!”

“Voglio smentire e chiarire una cosa importante. Non è vero che volevamo un figlio, è una cosa importante a cui io do importanza”, ha svelato Mirko in diretta.

Brunetti poi ha aggiunto:

Non abbiamo mai voluto avere un figlio, c’è stato un momento in cui abbiamo avuto paura che fosse successo. Io mi sarei preso le mie responsabilità, ma non è vero che lo volevamo.

Greta Rossetti ha quindi precisato:

Io non ho mai detto una roba del genere, non ho detto che volevamo un figlio. Ho detto che avevamo progetti importanti futuri, ci promettevamo cose importanti. Ho detto che cercavo un figlio con il mio ex, ma non era riferito a te.

Dopo questo botta e risposta a distanza in merito è intervenuta Marcella Bonifacio, mamma di Greta che ha attaccato duramente Mirko:

Prima o poi tutto verrà a galla. A te Mirko dico solo una cosa, racconta la verità su questo figlio che hai cercato tu, perché sai a quanto mi risulta è l’uomo che decide poi, no? Mirko racconta quello che hai fatto, sei la donna della mia vita, io ti dimostro in questo modo che… raccontalo, invece di buttare fango, con me che io ti ho ospitato per due mesi. Ma prima o poi quella tua maschera da buono verrà fuori, ne sono sicura.

Il VIDEO integrale con le parole della mamma di Greta ti aspetta in apertura del nostro articolo.