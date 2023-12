Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto un nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello. Poco prima di salutare la sua ex, il giovane gli ha sussurrato qualcosa nell’orecchio che, successivamente, lei ha svelato chiacchierando con Letizia Petris.

“Non ti fare ingannare, non ti scordare la promessa di te…”, ha sussurrato Mirko alla sua ex. Di contro, abbracciandolo forte, Perla ha risposto: “Eh, devo passare pure il Natale qui dentro”.

Al termine della diretta la Vatiero si è appartata con Letizia Petris facendo delle confidenze:

Secondo le parole di Perla, quindi, nonostante la “chiusura”, con Mirko potrebbero parlare fuori dal Grande Fratello del loro rapporto di coppia.

“appena è entrato mi ha fatto l’occhiolino, come per dirmi quello che dobbiamo fare lo facciamo fuori” 😭😭 #perletti pic.twitter.com/YMsFDxAQ6W

E per quanto riguarda la gravidanza e il figlio che Mirko avrebbe voluto da Greta Rossetti, la Vatiero ha affermato:

Mirko ha detto che hanno rischiato, come può succedere a una coppia. Giusto? Il rischio può capitare. Ah, Greta ha detto che lui voleva figlio?

Io quello non mi spiego è cosa gli è passato a lui per la testa. Anche questa cosa del figlio… ma dai, ragazzi. E se Mirko ha detto questa cosa come battuta lei non doveva ripeterla qui dentro in questo contesto. Non aveva senso che lei lo dicesse.