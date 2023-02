Un grave lutto ha colpito in queste ore Milena Miconi, concorrente del GF Vip. Il suo manager, nonché caro amico Alessandro Lo Cascio è venuto a mancare prematuramente. Una doccia fredda per la Vippona che, dopo aver ricevuto la notizia in confessionale, è scoppiata in lacrime.

Grave lutto per Milena Miconi: lascia il GF Vip?

A venire incontro a Milena Miconi, afflitta dal grave lutto, sono stati gli altri inquilini, prontamente accorsi per consolarla. C’è chi si è limitato a starle accanto e chi invece ha abbracciato Milena con rispetto e affetto.

Non tutti i Vipponi, tuttavia, avrebbero reagito nel medesimo modo. Su Twitter qualcuno ha segnalato i due differenti modi di reagire di Antonella ed Alberto in occasione di un aereo a loro indirizzato. E chi ha sottolineato come Onestini ed Oriana abbiano scelto di rifugiarsi nel van. Ma non è questo il tempo delle polemiche.

Intanto in questi frangenti Milena Miconi starebbe valutando seriamente se abbandonare o meno il GF Vip. Una decisione ardua, anche se secondo alcuni utenti la Miconi sarebbe pronta a lasciare il reality in serata per poi fare ritorno tra una settimana, almeno stando alla conversazione tra Antonella e Sarah. Sarà così?

Certamente vedere Milena distrutta fa capire come il GF Vip sia molto più vicino alla vita reale di quanto uno non tenda a pensare, limitandosi a vedere solo accoppiamenti e/o litigi.

Mi stringo al dolore della Miconi per la perdita del manager ed amico.

Purtroppo il manager di Milena è venuto a mancare… Non si sa lei se resterà e agl l’altro concorrenti è stato comunicato in confessionale ma non possono parlare…😔 Avere amici che la supportano in questo difficile momento 😔#gintonic #GFVIP #GINTONIC #Gintonic #gfvip pic.twitter.com/GLR2GeTgpL — Michelle (@michelle_ginino) February 5, 2023

Tutti uniti e vicini a Milena che sta decidendo di abbandonare , dall’altra parte Onestini e Oriana dentro al van nascondendosi dalle telecamere a pensare ai loro subdoli giochetti ! #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic #Denzzzers pic.twitter.com/iWyqxaLMnU — Soqquadro (@gicarestik2) February 5, 2023

Amore lui che non sapeva come fare a ringraziare per rispetto di Milena❤️‍🩹 #thepisis #incorvassi pic.twitter.com/nHFx9arMCr — Giulia (@big_trouble18) February 5, 2023