Tempo di confidenze al miele nella Casa del Grande Fratello Vip. Giaele De Donà ha raccontato ad Antonino Spinalbese cosa avrebbe voluto fare in occasione del suo compleanno, tirando in ballo la piccola Luna Marì, la figlia che l’imprenditore ha avuto dalla sua relazione con Belen Rodriguez.

Antonino, la confidenza a Giaele: “Ecco perché dormo in questo modo”

“Come secondo regalo avevo pensato una foto aggiornata di tua figlia, ma ero sicura che non me l’avrebbero data. Ma avevo pensato a quello, qualcosa in riferimento a Luna Marì”, ha raccontato Giaele.

Antonino Spinalbese, a questo punto, ha svelato alla sua amica per quale motivo dorme da un lato preciso del letto in modo da poter vedere la luna per associarla a lei:

Io vedo la luna alle 3, dormo così infatti. Quando spengo la luce mi metto quaggiù e la vedo seduto per terra. Alle 3 la vedo qui davanti a me. Non potevo scegliere nome migliore! Quando l’ho pensato non pensavo di identificarla poi. Da quando mi sono lasciato metto solo storie di lune che vedo. Se dall’ospedale la vedevo? Sì, mamma mia com’era! Una sera era enorme. Quando noi la vediamo in alto è fresca, è appena sera…

Come dicono quelli gggiovani? Sarò sempre “debole” per il rapporto che si è creato tra Giaele e Antonino al GF Vip, lo ammetto!