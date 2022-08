Nei giorni scorsi, in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, inevitabilmente si è posto il nodo delle elezioni 2022. Cosa potrebbe accadere con i Vipponi chiamati alle urne nella data del prossimo 25 settembre? Dopo le precedenti indiscrezioni adesso giunge un ragionamento direttamente dal blog di DavideMaggio.it e che sento di condividere in pieno. “Il Grande Fratello Vip va rinviato”.

Grande Fratello Vip sarà rinviato per le elezioni 2022?

Le alternative finora proposte relative a ciò che potrebbe accadere in merito al Grande Fratello Vip, in vista delle elezioni 2022, appaiono particolarmente deboli. L’uscita dalla Casa di Cinecittà per votare comporterebbe successivamente il rispetto di un periodo di quarantena da parte dei Vipponi e dunque l’assenza della diretta h24.

E’ vero, non tutti i presenti potrebbero scegliere di esercitare il proprio diritto di voto ma in questo caso potrebbe esplodere un ‘caso’ soprattutto dopo l’appello di Silvio Berlusconi – fondatore di Mediaset e leader di Forza Italia – contro l’astensionismo. Insomma, si verrebbe a creare una sorta di paradosso.

Impensabile l’abolizione della quarantena o di una alternativa che metterebbe i Vipponi in contatto virtuale tra loro. Ultima alternativa avanzata dal blog televisivo, quella di inserire nella Casa 3-4 concorrenti stranieri, che quindi non votano in Italia, ma si tratterebbe comunque di una soluzione eventualmente fattibile per Mediaset Extra ma non sufficiente a tenere in piedi un prime time, costretto comunque a spostarsi di alcuni giorni. Ma quindi, come avrebbe deciso di muoversi Mediaset? Tutto, al momento, resterebbe in ‘forse’.

Intanto però è stato pubblicato anche il terzo video promo del reality, ancora una volta con un sosia celebre.