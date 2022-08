Dopo i tre diversi promo del Grande Fratello Vip con protagonisti alcuni sosia di personaggi famosi (Lady Gaga, Johnny Depp e Cristiano Ronaldo), sul web è saltata fuori una tesi secondo la quale, proprio dietro la pubblicità del reality show, potrebbero nascondersi altri indizi.

Sosia delle star al Grande Fratello Vip?

Sembrerebbe che a entrare nella casa del GF Vip 7 come concorrenti possano essere anche alcuni concorrenti “sosia”, proprio come quelli apparsi negli spot pubblicitari! – scrivono gli amici di Novella 2000 – Se così fosse per la prima volta nella storia del programma, il cast sarebbe composto non solo da Vipponi veri e propri, ma anche da “Vip fake”.

Per fortuna, al momento, questa resta solo una tesi spuntata fuori dalla rete. Personalmente spero che la notizia non sia fondata perché non ci troverei alcun tipo di originalità, devo essere sincera.

Confido nell’originalità degli autori (lo so, sembra una barzelletta…).

Concorrenti GF Vip: il presunto cast