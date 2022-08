Le elezioni 2022 è il tema caldo del momento. Televisivamente parlando invece, almeno per quanto riguarda la nuova stagione tv di Canale 5 che si accinge a ripartire, altro tema caldo è il GF Vip 7, condotto per la quarta edizione consecutiva da Alfonso Signorini. Salvo cambi dell’ultimo minuto, il reality dovrebbe fare il suo esordio lunedì 19 settembre, esattamente sei giorni prima delle elezioni: come sarà gestito il voto dei Vipponi?

GF Vip e le elezioni 2022: cosa accadrà?

Ad affrontare il nodo delle elezioni 2022 durante il GF Vip 7 sono stati il portale TvBlog e Dagospia. Vediamo quali sono le ipotesi al vaglio. Cosa accadrà quando i concorrenti del reality saranno chiamati a lasciare la Casa di Cinecittà per recarsi nelle rispettive città di residenza ed esprimere il proprio voto?

Una domanda che si pone in questo periodo pre Covid nel quale ancora sono attive, seppur in misura minore, le normative che regolano la quarantena. Ecco cosa scrive il portale televisivo in merito:

Secondo quanto risulta a TvBlog, i gieffini, una volta ultimate le operazioni di voto nel seggio di loro appartenenza, non potranno rientrare immediatamente nella Casa, in quanto dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena, come previsto in materia di prevenzione covid. Ad oggi l’indicazione ufficiale, stando a quanto ci risulta, è che l’isolamento si consumi in una camera di hotel, esattamente come avviene per ogni singolo concorrente prima dell’inizio della trasmissione.

Una procedura, questa, che servirebbe essenzialmente ad evitare possibili focolai in Casa. Ma cosa accadrà il prossimo 25 settembre e nei giorni a seguire? Il rischio è di ritrovarsi con la Casa completamente vuota:

Infatti, se tutti i concorrenti decidessero di recarsi al voto, l’immobile situato a Cinecittà si svuoterebbe per i giorni necessari al completamento della quarantena preventiva (dovrebbe durare una settimana). A quel punto cosa succederebbe al Grande Fratello Vip, che, palinsesti alla mano, dovrebbe garantire ogni settimana due appuntamenti in prime time su Canale 5, oltre ai daytime e al live 24h?

Al momento, a quanto pare, il quesito resta senza una risposta ufficiale. A porsi la stessa domanda è stato anche Dagospia. Ecco cosa scrive Giuseppe Candela:

Signorini dovrà affrontare un doppio problema per “colpa” delle elezioni. A soli sei giorni dal debutto ai concorrenti sarà permesso di uscire per andare a votare nelle rispettive città ma in questo modo sarà necessaria una nuova quarantena prima del rientro in casa. Stesso discorso valido anche per chi entrerà nel reality giovedì 22 settembre durante la seconda puntata, a tre giorni dal voto.

A proposito delle possibili soluzioni, infine, TvBlog svela ancora:

Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di sospendere la messa in onda del reality per il tempo necessario (una settimana, come detto), ma si starebbe lavorando a soluzioni meno drastiche e che, appunto, permettano al Grande Fratello Vip di non interrompere la sua regolare programmazione.