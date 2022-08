Alle 20.00 di lunedì 22 agosto è ufficialmente scaduto il termine per presentare le liste dei nomi che concorreranno alle prossime elezioni 2022 del 25 settembre prossimo. Anche in questa tornata elettorale, come spesso accade, i partiti hanno deciso di puntare su nomi celebri che potrebbero spingere un numero maggiore di elettori alle urne. Scopriamo chi sono.

Elezioni 2022: tutti i volti noti candidati

Nella giornata di ieri ha fatto particolarmente discutere il nome di Rita Dalla Chiesa tra i protagonisti delle elezioni 2022. Ex volto storico di Forum, la conduttrice sembrava essere sul punto di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip ma alla fine ha deciso di buttarsi in politica.

A quanto pare non sarebbe ancora del tutto esclusa la sua partecipazione al reality, ma ciò che si apprende è che scenderà in campo per Forza Italia, candidata in Puglia in posizione blindata per la Camera dei deputati. Si legge in merito su Repubblica:

Il suo nome è stato imposto da Roma: in Puglia negli ultimi anni era venuta solo per presentare i suoi libri […] La sua candidatura è arrivata come un diktat da Silvio Berlusconi, ed ha spiazzato il partito regionale e generato diverse polemiche anche via social.

Per lei anche un posto da capolista in un collegio al proporzionale in Liguria.

Sul suo conto Silvio Berlusconi, in una nota delle passate ore, parlando di Rita Dalla Chiesa l’ha definita “uno dei volti più amati della televisione” e un “simbolo della lotta alla mafia“.

Tra gli altri volti noti alle elezioni 2022 spicca anche quello dell’attrice Gina Lollobrigida, che a 95 anni sarà capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per la lista Italia sovrana e popolare. La Lollobrigida sarà anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.

Tra i volti nuovi per Forza Italia spunta anche Claudio Lotito: il presidente della Lazio è stato confermato come candidato al Senato per l’uninominale in Molise.

Dal mondo dello sport troviamo Emerson Fittipaldi, ex pilota automobilistico brasiliano di origini italiane. Sarà nella circoscrizione sudamericana di Fratelli d’Italia. Tra gli altri sportivi anche il rugbista Orazio Arancio e il pallavolista Luigi Mastrangeli (Lega).

Ilaria Cucchi, in prima linea nella sua battaglia legale per ottenere giustizia per la morte del fratello Stefano Cucchi, correrà per Sinistra Italiana ed Europa Verde – alleati col PD. Sarà schierata per il collegio uninominale di Firenze per il Senato.

Infine, tra le figure “Vip” degli ultimi mesi, non potevano mancare i volti che abbiamo imparato a conoscere in tv a causa della pandemia. Tra i candidati alle prossime elezioni 2022 troviamo il virologo Andrea Crisanti: sarà capolista del Partito Democratico della circoscrizione Europa, per la precisione a Londra.