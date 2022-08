Rita Dalla Chiesa avrebbe scelto la strada della politica alla porta rossa del Grande Fratello Vip 7. Ne sarebbe convinto anche il Corriere della Sera secondo il quale questa mattina Silvio Berlusconi ha chiuso le liste “e pare che Rita Dalla Chiesa correrà per la Puglia”. Questo ovviamente porterebbe inevitabilmente a dire di no alla proposta di Alfonso Signorini, ma come stanno le cose?

Rita Dalla Chiesa sceglie la politica e rinuncia al GF Vip?

In attesa dell’ufficialità, le indiscrezioni sul conto di Rita Dalla Chiesa si rincorrono: ha davvero accettato di scendere in politica rifiutando il Grande Fratello Vip? Il Corriere non avrebbe dubbi ma tutti i giochi sarebbero ancora chiusi.

Ad intervenire nella giornata di oggi è stata anche la pagina Instagram ThePipol_tv che ha svelato nuovi dettagli e retroscena sulla rinuncia di Rita Dalla Chiesa al GF Vip preferendo la politica:

Era il due maggio quando ho incontrato Rita Dalla Chiesa a cena, a Roma, a casa di amici. Inevitabilmente abbiamo parlato del Gfvip. Rita, era ‘quasi’ convinta. L’idea della condivisione, di un solo bagno, dei momenti di solitudine però le facevano paura. Il suo primo fan era il nipote Lorenzo, detto Lollo. I due seguendo, i suoi racconti, hanno un rapporto di complicità che va oltre. ‘Sono una nonna complice’. Diceva Rita. Lorenzo, era già pronto a organizzare gruppi d’ascolto per la nonna nella Casa, parlava di sorprese e già tifava per la sua super nonna. Ma Rita aveva quel ‘quasi’ davanti. Una parola che l’ha portata a fermarsi. Rita, negli ultimi anni, ha combattuto a lungo soprattutto sui social denunciando ogni situazione che la sua Roma disastrata mostrava. Dall’immondizia sotto casa, alle violenze per strada, ai cinghiali passanti pericolosi vicino al portone e così via . Motivi che hanno spinto Rita a non mollare le sue battaglie. Anzi l’hanno spinta a concretizzare e affermare con un ruolo ‘politico’ le sue idee. Per questo ha scelto ufficialmente di essere candidata nelle liste di forza italia in un collegio della Puglia. In bocca al lupo Rita… per il Gfvip c’è tempo. Il no non è definitivo. E le sfide piacciono a una donna forte come Rita. Adesso c’è la politica in futuro chissà.

Nel frattempo la scelta di Rita Dalla Chiesa di scendere in politica con Forza Italia non è stata presa particolarmente bene sui social, dove non sono mancate le critiche.