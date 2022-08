Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia: niente Grande Fratello Vip

Il nome di Rita Dalla Chiesa sarà nelle liste di Forza Italia per le prossime elezioni del 25 settembre 2022. Un’ipotesi questa, che mette un punto su ogni voce di una probabile partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia: niente GF Vip

Le liste del partito fondato da Silvio Berlusconi è già stata resa ufficiale oggi, lunedì 22 agosto. Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982, sarà capolista nell’uninominale in Puglia e nei listini plurinominali in varie Regioni.

Con le sue affermazioni Rita Dalla Chiesa, ha anche palesato le sue posizioni affini alla destra. Già nel 2016 la conduttrice era stata individuata come possibile candidata a sindaco di Roma per il centrodestra.

La sua candidatura con Forza Italia mette a tacere l’ipotesi di vederla nella Casa del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 19 settembre su Canale 5.

“Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse. – aveva raccontato a Fanpage – Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”.