Rita Dalla Chiesa verso il Grande Fratello Vip? La notizia è saltata fuori da Dagospia e la conduttrice, raggiunta dai colleghi di FanPage, ha fatto chiarezza sulla proposta ricevuta da Alfonso Signorini.

I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte.

Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più.