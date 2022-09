Occhi tutti puntati sul Grande Fratello Vip 7, in partenza stasera, lunedì 19 settembre 2022, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Così come fa sapere Davide Maggio, è cambiato anche lo studio che ospiterà Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Grande Fratello Vip 7, come cambia lo studio

Nuovo (Pala)studio per il Grande Fratello Vip. Una piazza centrale che è il cuore della conduzione dalla quale si diramano le immagini della Casa che si diffondono in 40 schermi verticali che si ergono come grattacieli.

L’Occhio iconico di Grande Fratello si fa in quattro monopolizzando a 360 gradi i quattro lati dello studio e si scompone prospetticamente racchiudendo nell’iride il conduttore, le opinioniste, il pubblico e gli ospiti.