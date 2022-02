Durante le chicche di gossip di Casa Chi, i giornalisti di Alfonso Signorini hanno confermato il Grande Fratello Vip 7 sempre con il direttore di Chi Magazine al timone. Sonia Bruganelli non ci sarà mentre Adriana Volpe è in “forse”.

Grande Fratello Vip 7, confermato Signorini: ultime news cast e opinionisti

Confermato il Grande Fratello Vip 7, si parte a settembre. – ha svelato l’autore del reality show – Si sta lavorando con i primi ‘provo a sentire se…’ che significa che ci rivedremo con una nuova edizione. Punto interrogativo sugli opinionisti. Nessun ex concorrente di questa edizione come opinionista, non credo. Sonia sicuramente non ci sarà.

Proprio in questi giorni a confermare la nuova edizione del GF Vip ci aveva già pensato TVBlog, parlando anche di una nuova stagione in chiave “nip” per reclutare nuovi volti televisivi: