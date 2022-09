La prima settimana del Grande Fratello Vip 7 è ormai quasi archiviata e siamo pronte a svelarvi cosa è successo nella spiatissima Casa di Cinecittà. Cosa hanno combinato i 23 Vipponi? Ce lo racconta la nostra Valentina nel video in apertura, con gli highlights degli ultimi giorni.

Grande Fratello Vip 7, prima settimana: gli highlights

Cosa ne pensate? Non dimenticate di seguirci anche su TikTok per scoprire in anteprima il nuovo riassunto, in arrivo puntuale il prossimo sabato.