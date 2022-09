Elenoire Ferruzzi sparla di Ginevra Lamborghini e Nikita: “Ectoplasma!”

Elenoire Ferruzzi rivendica il suo sacrosanto diritto di essere una donna libera e di poter fare ciò che vuole ma poi… cade sulla buccia di banana di fronte agli atteggiamenti di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip.

A quanto pare, complice qualche bicchiere di troppo, Ginevra avrebbe scherzato a lungo con le new entry del GF Vip fino a “mettersi a gambe aperte sopra di loro, ubriaca…”, ha riferito Elenoire sparlando la Lamborghini con Antonella Fiordelisi e Sara Manfuso.

Poi la Ferruzzi ha aggiunto:

Lei ad un certo punto si è girata e mi fa “Ele, vieni qua!”, e no tesoro… io devo parlare con lui davanti a lei, no? Lui non può venire da me? Ha bisogno di questa? (in riferimento a Luca Salatino, ndr).

Gambe aperte… non ti dico quello che non ha fatto ieri con quei due nuovi. Così sopra. L’ho vista io…. su questi due nuovi. Io sono andata a dormire. Aveva bevuto però non ti hanno fatto una flebo, sei cosciente. L’ho vista io. Quell’altro l’ha presa con le gambe sopra. No amore, credimi. Sì c’era Nikita ma quella è l’ectoplasma.