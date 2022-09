Charlie Gnocchi accusato di transfobia: il discorso su Elenoire Ferruzzi non piace al web – VIDEO

Charlie Gnocchi, dopo la confidenza di Elenoire Ferruzzi interessata a Luca Salatino, ha fatto un discorso che non è assolutamente piaciuto al popolo della rete. Molti utenti, infatti, hanno accusato lo speaker radiofonico di transfobia.

Ti dico subito che io sono il primo, che dopo che ho visto le cose che fa. Se mi vedesse mia moglie, con una f..a vera, verrebbe qua e ci ammazza tutti. Con Elenoire c’è un gioco, e sei fortunato. Perché se il gioco lo facessi con una f..a che un po’ ti piacicchia. Una ragazza, non bisogna dire la parolaccia, tu potresti avere delle conseguenze.

“È il modo mio di giocare, come ce l’hai tu – ha risposto Luca – non vai a interpretare una cosa sbagliata”.

“Tu però l’hai messo in chiaro: hai detto ‘gioco ma c’ho Soraia’ – ha proseguito Charlie – Come me, sono sposato e ho due figli… Ma noi giochiamo…”.

“Mi dispiace che lei l’abbia presa nella maniera sbagliata”, ha proseguito ancora Salatino. E Gnocchi ha risposto: “Lei soffre un po’ più di te. Ma soffre. E quindi su queste sue ambiguità spinge troppo sull’acceleratore. Ma magari soffre veramente perché sa che tu non puoi andare oltre. E più spinge sull’acceleratore e meno tiene. Tu ci devi ridere…”.

Secondo la rete il discorso di Charlie strizzava l’occhio alla transfobia. Personalmente, credo che si tratti di un brutto discorso dove Elenoire viene oggettivamente definita una brutta donna (sotto il punto di vista estetico).

Voi cosa ne pensate?