George Ciupilan, entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, ha svelato di essere cambiato notevolmente dopo Il Collegio e La Caserma. Il merito è anche di Roberta Zacchero, sua ex fidanzata dal pensiero “molto femminista”, come svelato il tiktoker chiacchierando con Ginevra Lamborghini.

George Ciupilan, bacio gay e curiosità: “Vorrei vestirmi da donna!”

George Ciupilan ha raccontato anche di avere baciato un amico in bocca (per una scommessa) e di non averci trovato nulla di male. Anzi, a tal proposito, ha condannato gli eterosessuali ed alcuni discorsi tossici nei confronti dei ragazzi gay.

Il tiktoker, ha anche svelato di avere una curiosità: vestirsi da donna.

Poi il discorso sul suo cambiamento, anche per merito della sua storia con Roberta Zacchero, ex collegiale femminista:

Avevo dei principi un po’ vecchiotti. Poi sono stata con questa ragazza super femminista ed ho vissuto la sua visione delle cose, passando dalla parte delle donne.