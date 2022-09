George Ciupilan è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 7 facendo poco “rumore”, almeno al momento. Nonostante sia abbastanza defilato, in rete lo stanno già “accusando” di modificare le foto di Instagram con Photoshop.

George Ciupilan accusato di ritoccare le foto di Instagram

In particolare, George nella Casa del GF Vip, non sta mostrando gli addominali scolpiti che invece esibisce con fierezza in ogni fotografia postata su Instagram.

Eh vabbè, perdoniamo le foto ritoccate alle conduttrici 60enni (che vogliono farci credere di non avere una ruga) e non passiamo sopra alla “tartaruga” posizionata magistralmente con “FaceTune”?

La stessa cosa è accaduta ad Andrea Cerioli quando è sbarcato sull’Isola dei Famosi. L’ex tronista è arrivato in Honduras con qualche chiletto in più per via della quarantena, ed è stato accusato dai social di ritoccare le foto in maniera eccessiva.

Voglio la magia che usa lui pic.twitter.com/61HcP27waR — zurbi (@thezurbi) September 21, 2022

La scheda del tiktoker

Carismatico ed intraprendente, George Ciupilan è un influencer e tiktoker che vanta più di un milione di followers su Instagram.

Nato in Romania, si trasferisce in Italia all’età di otto anni dove trascorre l’infanzia insieme alla madre.

Nel 2019 approda in tv e da quel momento la sua carriera è tutta in salita: dopo aver preso parte a diversi programmi televisivi, George sbarca in radio e inizia a collaborare con RDS Next, la social radio più famosa di TikTok, divenendo il conduttore di Attenti a quei tre.

Amante dello sport, il noto influencer è pronto ad entrare nella Casa per affrontare qualsiasi sfida e dimostrare di avere doti da vero leader. E nel frattempo, chissà, potrebbe anche trovare l’amore.