Marco Bellavia corteggia Pamela Prati. In giardino a prendere il sole insieme a Giaele, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip svela il suo interesse nei confronti della ex soubrette del Bagaglino.

Marco Bellavia corteggia Pamela Prati: “Sei fantastica!”

“No, non sono sposato e nemmeno fidanzato. Sono single! Se Pamela è il mio tipo? Fantastica perché è tutta da scoprire secondo me. Ieri l’ho spaventata perché volevo dormire con lei. Si è spaventata davvero, non ci pensava proprio”, ha affermato Marco Bellavia rispondendo alle domande di Giaele.

“Da 5 anni sono single per scelta e voglio rimanerci”, ha replicato Pamela Prati.

Pronto l’intervento dell’ex di Bim Bum Bam:

Tu non puoi precludere la possibilità che ti possa innamorare un giorno di questi.

E Pamela ha ironicamente concluso:

Magari mi innamorerò di te e la mia vita finalmente avrà un senso. Mi vedi bene con Marco? Beh il quadricipite c’è!

Come li vedreste insieme?

QUI potete recuperare il video.

marco bellavia che si propone a pamela prati la ship potrebbe chiamarsi bellaprati #gfvip — Valentina🐨🐉🤍 (@koala_targaryen) September 23, 2022

guarda se devo iniziare a shippare pamela con marco #gfvip — alessia 💢 (@aill012) September 23, 2022