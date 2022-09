Sara Manfuso vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 7. Questa è la soffiata dell’attento popolo dei social. Per quale motivo la giornalista vorrebbe lasciare la Casa più spiata d’Italia?

Sara Manfuso vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 7

Proprio di recente la fidanzata di Luca Salatino ha accusato Sara di essere una pessima amica nei confronti di Elenoire Ferruzzi (sostenendola nel suo corteggiamento all’ex tronista salvo poi tagliare corto con “stava scherzando”).

La Manfuso ha anche parlato male di Ginevra Lamborghini insieme ad Elenoire ed Antonella Fiordelisi. La sorella di Elettra, complice qualche bicchiere di troppo, si è divertita con le new entry scatenando i commenti delle sue coinquiline.

Al momento sul web si vocifera questa intenzione ma nessuno ha specificato l’effettivo motivo del potenziale malessere di Sara Manfuso.

Nel frattempo, “scrutando” il sentiment della rete, pare che la gieffina non sia particolarmente amata dal pubblico: voi che ne pensate?

Ma perché sara vuole abbandonare? #gfvip — ludov19/ she- her ️‍️‍ (@adriv1901) September 23, 2022

Sara che vuole abbandonare perché forse si è resa conto della figura di merda che sta facendo e non vuole finire in puntata lunedì sera? #gfvip pic.twitter.com/DmifRpq6CF — Alessia (@iamjalessia) September 23, 2022

#gfvip Sara vuole andarsene, ci farebbe un favore — (@srtoflow) September 23, 2022

sara forse vuole abbandonare? rip amica mia, e mo se magna

#GFvip pic.twitter.com/LeDbexd3Ek — N O E M I © (@_imNoemiee) September 23, 2022

La scheda della concorrente

Dopo una laurea in storia e filosofia Sara Manfuso si specializza in temi sociali e politici che l’hanno resa opinionista su temi di attualità in diversi salotti televisivi.

Sposata dal 2020, ha una figlia di nove anni con il suo ex compagno.

Oggi è impegnata come Presidente dell’Associazione #iocosì, nella difesa dei diritti delle donne.