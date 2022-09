Gegia ha fatto il suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 7 nella serata di ieri ed ha già regalato diverse gioie. Intanto ha svelato un piccolo aneddoto: è innamorata di un uomo conosciuto sei mesi fa ma visto solo una volta. Oggi, Gegia si è aperta con i suoi inquilini parlando del misterioso uomo turco, Mehmet, che le avrebbe fatto perdere la testa.

Gegia come Pamela Prati? C’è puzza di truffa amorosa

Una conversazione a dir poco surreale, quella iniziata da Gegia e che ha visto coinvolto anche Giovanni Ciacci il quale, a quanto pare, avrebbe sin da subito sentito puzza di truffa amorosa. Gegia come Pamela Prati?

Secondo il sentore di molti utenti del web, potrebbe davvero trattarsi di un Mark Caltagirone 2.0. Intanto Gegia, chiacchierando con i suoi nuovi inquilini, ha raccontato loro in che modo ha conosciuto Mehmet.

Si trovava in aeroporto quando ha fatto la conoscenza di questo bellissimo e misterioso uomo turco. “Ho visto il suo volto e sono rimasta senza parole”, racconta l’attrice con gli occhi innamorati. La chiacchierata tra i due sarebbe stata così intensa che lui avrebbe perso il volo di coincidenza per il suo viaggio di lavoro. In preda al panico, secondo il racconto di Gegia, sarebbe scappato via ma lei sarebbe riuscita a strappargli un contatto per poterlo sentire.

Da allora, dunque, i due si sentirebbero solo telefonicamente anche se amerebbe sentirlo quotidianamente:

Ci sentivamo un po’ sì e un po’ no, poi il 30 agosto gli è partita… e mi ha scritto ‘I love you Gegia’. Se parliamo in inglese? Per forza! Quando lui mi chiama con le videochiamate è talmente bello, appena docciato, stanco di 14 anni che costruisce case… Lui è una specie di muratore e saldatore. E’ un amore che non ho mai avuto in vita mia. Io mi sono innamorata come non mi innamoravo da 20 anni!

La conversazione è poi proseguita con Giovanni Ciacci che le ha fatto un po’ di domande per capire in che modo si sentono. L’attrice ha confidato di sentirsi su Facebook e non su Whatsapp:

Sul telefono c’è, io ho visto che c’è, però non lo usa là. Poi ce l’ha sempre spento, lo accende solo alle 6 la mattina quando si alza e poi alle 14 nostre, in orario di lavoro, poi lo riaccende alle 18, quando mangiano. Un giorno l’ho chiamato a quell’ora e lui mi ha detto che stava cenando e mi ha fatto il video… tutti sti disgraziati, intorno a un tavolo, 50 gradi… che mangiavano non so che cosa.

Ciacci ha ascoltato tutto con attenzione ma con tanti evidenti dubbi e per smorzare l’imbarazzo ha scherzato: “Quindi mo diventi la reginetta turca…”. Puntuale ed ancora una volta surreale la replica di Gegia:

Io sono già turca! Questo me lo sposo, a costo che m’ammazza questo se continua così… in che senso mi ammazza? Che ne so, nel senso che chissà che mi combina! No guarda, è troppo… è troppo… mi ha reso troppo felice!

Giovanni, ti prego, alla tua missione di ricerca della verità oltre alla Prati includi anche Gegia ed il suo Mehmet!