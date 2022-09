Giovanni Ciacci ha fatto il suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 7 pronto a portare la sua storia delicata ma soprattutto con una missione: scoprire se Pamela Prati “ci è o ci fa”. Se il suo ingresso è stato accolto in maniera positiva da tutti tranne che dalla celebre soubrette con la quale avrebbe ancora dei conti in sospeso, fuori dalla Casa c’è un’ex Vippona che lo ha bruscamente attaccato.

Ha atteso il suo ingresso nella spiatissima dimora per sferrare il suo attacco nei confronti di Giovanni Ciacci, definendolo un “traditore”. Lei è Patrizia De Blanck, protagonista della quinta edizione del GF Vip.

Attraverso il suo profilo Instagram l’ex Vippona, nella serata di ieri, ha voluto dire la sua proprio sul neo concorrente, e le parole a lui destinate sono state tutt’altro che clementi:

Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi.

Parole durissime, quelle riservate da Patrizia De Blanck a Ciacci, del quale ha svelato:

Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco). Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale “Oggi” dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia.