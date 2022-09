Giovanni Ciacci e Pamela Prati: potrebbe essere questo il primo grande scontro di questa edizione del Grande Fratello Vip 7. Per capire a cosa ci riferiamo occorre fare un doppio passo indietro. Il primo nel 2019, quando esplose il Mark Caltagirone gate, il secondo a qualche giorno fa, quando in collegamento con Signorini, nella prima puntata del GF Vip, Ciacci ha espresso i suoi dubbi sulla showgirl.

Pamela Prati è stata davvero vittima di una truffa amorosa? Quest’ l’interrogativo che Giovanni Ciacci si pone oggi e che rimanda direttamente al 2019, quando si parlò per la prima volta dell’inesistente Mark Caltagirone, tenendoci per mesi con il fiato sospeso.

All’epoca, intervistato da FQMagazine aveva svelato di essere stato anche lui vittima di una truffa online e sul caso Prati aveva aggiunto:

Siamo tutti potenzialmente Pamela Prati. Il rischio di essere truffato sul web è altissimo. C’è solo una cosa certa: a me questa vicenda appassiona più de Il Segreto. Voglio le puntate speciali di Donna Pamela (ride, ndr). Due giorni fa ero a fare una serata a Bari e i bambini mi chiedevano ‘Ma Pamela Prati si sposa?’. Ormai è un caso che divide l’Italia. Non vedo l’ora di sapere la verità e commentare la vicenda a Live – Non è la d’Urso. Ma se domani Pamela non si dovesse essere sposata, vedrete quello che non avete mai visto in televisione. Preparatevi, darò fuoco alle fiamme.

Se è vittima o complice? Non l’ho ancora capito, sicuramente si è infilata in un affare più grande di lei. Tra l’altro, ragazzi, non c’è alcun reato. Devo dire che Pamela mi ha cercato dopo la prima puntata di Live – Non è la d’Urso: mi ha chiamato tre volte, ma io ero in motorino e non sono riuscito a risponderle. Quando ho provato a rimettermi in contatto con lei, non ha più risposto, né a messaggi e né a chiamate. Non so cosa volesse: forse voleva invitarmi al matrimonio?