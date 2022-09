Elenoire Ferruzzi cotta di Luca Salatino: “Sta male per me, non è innamorato della fidanzata” – VIDEO

Elenoire Ferruzzi si è confidata con Alberto De Pisis parlando prima di Daniele Dal Moro (“si è avvicinato lui”) e poi di Luca Salatino, dopo la lite e il malinteso di ieri sera, al termine della diretta del Grande Fratello Vip 7.

Elenoire Ferruzzi cotta di Luca Salatino: “Gli scrivo una lettera!”

“Lui ha dovuto dire della fidanzata… lo dicono tutti, ma non è quello che sente lui, mica sono scema? Io vedo un ragazzo con tanto dolore dentro. Poi ci tiene (alla fidanzata, ndr) ma non è quella roba lì… gli scriverò una lettera in questi giorni. Io l’ho visto ieri sera, stava malissimo. Era distrutto ma ancora adesso lo è, lo vedo”, ha affermato Elenoire Ferruzzi.

Alberto De Pisis ha replicato:

Tu sai come ti guarda un uomo, meglio di te nessuno lo sa. Amore ci siamo tutti appena conosciuti, tu hai la sensibilità di capire come uno ti guarda, solo tu. E’ stato molto impulsivo ieri sera, ed è stato male tutta la notte, ne sono certo.

Io giuro non capisco se è una strategia o è seria ma questo drama mi nutre #gfvip pic.twitter.com/3aU6QWzqGE — estanco (@palloncinx) September 23, 2022

Just to be clear, Elenoire non crede che Salatino sia innamorato perso della fidanzata. Ma perché? #gfvip pic.twitter.com/gLeEq2uQjd — Cali (@Cali_Gr) September 23, 2022