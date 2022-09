Elenoire Ferruzzi si è consolata presto dal due di picche ricevuto da Luca Salatino. E così, dentro la Casa del Grande Fratello Vip 7, l’atmosfera si è fatta bollente con Daniele Dal Moro, new entry di giovedì sera.

Secondo il popolo dei social, Daniele Dal Moro starebbe cercando di “ripulire” la sua immagine dopo gli scivoloni del passato, compreso uno omofobo durante la sua precedente avventura nella Casa.

Elenoire questa mattina ha criticato aspramente Ginevra Lamborghini per essersi “esposta” troppo con i nuovi ingressi.

Per questo motivo, l’icona gay ha raccontato tutto a Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi “condannando” gli atteggiamenti della sorella di Elettra.

Le ultime prese di posizione di Elenoire non sono affatto piaciute alle rete che ne ha evidenziato l’incoerenza: voi cosa ne pensate?

Ecco il VIDEO.

Chi la “giudica” lo fa per quello che ha fatto dalla fine della puntata di ieri sera fino 10 minuti fa nel letto con Daniele. E solo con questa cosa è stata di un’incoerenza assurda. Quindi, anche meno. #gfvip

Per chi dice “State giudicando Elenoire e neanche la conoscete”.

Elenoire torna in te perché credimi passare dal fare un discorso bellissimo e commuovente, al dire che una ragazza che sta a gambe aperte e poi provarci con Daniele io non so più veramente che pensare e mi piaci cazzarola, ma così mi stai scadendo #gfvip

— misswick92 (@crazylo91591062) September 23, 2022