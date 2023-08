Dal prossimo 11 settembre si apriranno i battenti dell’ottava edizione del Grande Fratello in chiave Vip e Nip: chi ha detto di “no” ad Alfonso Signorini? Al momento ci sarebbero 5 rifiuti ufficiali provenienti tutti da volti femminili.

Ornella Muti ha detto di “no” in maniera secca e decisa: “Non ci andrei mai, faccio l’artista non il trash”, ha affermato l’attrice.

Poi ha continuato:

Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del GF Vip siano denigranti.

E se Ornella Muti è stata particolarmente “infuocata”, più clemente è apparsa Claudia Gerini:

Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito.

Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata, e, soprattutto, ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso.

Niente da fare nemmeno per Giorgia Venturini:

Ogni opportunità che ti viene ha un significato preciso. Significa che delle persone credono in te. Però stavolta declinerò l’invito perché oggi quella partecipazione non sarebbe parte del mio cammino.

A quanto pare, nonostante i gossippari dicano il contrario, non vedremo neppure Loredana Lecciso:

Nessuna possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip neppure per Sara Croce, così come ha svelato la madre:

Lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha fatto un provino online, è subito piaciuta. L’avevano scelta.

L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori, ha comunque detto di no perché ha in testa un progetto a lungo termine che non si limita ai tre/quattro mesi della durata del programma e ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì. Siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata.