Concorrenti Grande Fratello: nel cast della nuova edizione anche Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi? La compagna e la figlia di Al Bano, infatti, potrebbero partecipare al programma in arrivo dal prossimo 11 settembre su Canale 5.

Proprio in queste ore è spuntata la nuova indiscrezione di Amedeo Venza secondo la quale vedremo Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi nella Casa: cosa ne pensate? Con loro i nomi salirebbero a quota 16 (in realtà sono 18 ma due entrerebbero in coppia come unico concorrente).

Il probabile cast, tutti i nomi

Ecco, a seguire, tutti i possibili nomi che sono emersi in queste settimane:

Samira Lui Cristina Scuccia Francesco Muzzi (Matrimonio a Prima Vista) Rosanna Fratello Claudio Sona Silvia Magarre (Primo appuntamento) Justine Mattera Fiordaliso Brigitta e Benedicta Boccoli Donatella Rettore Marcella Bella Ninetto Davoli Corrado Tedeschi Franco Oppini Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi Annalisa Chirico

