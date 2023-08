Giacomo Urtis sarebbe stato il protagonista di una lite trash mentre si trovava in un locale a Porto Cervo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe battibeccato con una donna bionda, così come riportano gli insider di Amedeo Venza e Deianira.

“Ieri c’era Urtis con un po’ di gente, ha avuto una piccola discussione con una donna bionda che era lì, perché lui a quanto ho potuto capire era corteggiato da diversi ragazzi e questa era gelosa così lei ha provato a tirargli i capelli”, raccontano i gossippari di Instagram.

E ancora:

Giacomo con molta eleganza le ha detto che lei era solo invidiosa per il suo stile e perché tutti gli occhi erano puntati su di lui. Il ragazzo che era lì ha confermato che era interessato a Urtis e così si sono allontanati in pista.

Poi un’altra ipotetica testimonianza:

lo ero proprio accanto a loro in pista posso confermare, Urtis è stato di una signorilità sublime, questa donna (che conosco non voglio fare nome) si è ingelosita che tutti ballavano intorno a lui e gli ha detto tipo “ora ti sei montato la testa” ti credi la più bella, e ha guardato questo ragazzo (conosciuto) dicendo tipo tu stasera stai con me, ma il lui ha preso Urtis per mano e si sono allontanati in pista!