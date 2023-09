Nella seconda puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, 15 settembre, tra i nominati nessuno è stato eliminato, ma non sono mancate le nuove nomination. Quattro in tutto i concorrenti finiti al televoto, ovvero tre inquilini della Casa ed un ex inquilino del Tugurio: ecco chi sono e come si sono svolte le nomination.

Grande Fratello, i nominati della seconda puntata

Le nomination di ieri si sono suddivise in due blocchi. I primi a votare sono stati gli ex tuguriati che hanno sostenuto delle nomination palesi votandosi tra loro, ignari del fatto che secondo il pubblico da casa ad avere l’immunità sarebbero stati Samira e Giuseppe, ovvero i più votati nell’ultimo televoto attivo.

Giuseppe e Samira hanno votato Vittorio; quest’ultimo ha votato Samira; Lorenzo e Anita si sono nominati a vicenda. Ne è emerso Vittorio primo a finire in nomination.

Spazio quindi alle nomination in Casa che si sono svolte nel segreto del confessionale. Ecco come si sono svolte:

Beatrice ha nominato Rosy

Paolo ha nominato Giselda

Grecia ha nominato Rosy

Massimiliano ha nominato Beatrice

Letizia ha nominato Grecia

Alex ha nominato Giselda

Angelica ha nominato Grecia

Marco ha nominato Grecia

Rosy ha nominato Grecia

Giselda ha nominato Grecia

I nominati della seconda puntata sono stati: Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy.