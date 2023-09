Il cast del Grande Fratello 2023 è da definirsi completo dopo l’ingresso degli ultimi sei concorrenti. Nella seconda puntata di ieri, abbiamo assistito agli ultimi ingressi nella Casa di coloro che Signorini precisa di voler chiamare “inquilini” (di fatto, è ciò che sono).

Nuovi concorrenti del Grande Fratello: chi completa il cast

Sei nuovi concorrenti del Grande Fratello, anche questa volta suddivisi tra Nip e Vip. La prima è stata l’annunciata cantante, Fiordaliso, entrata cantando in playback “Non voglio mica la luna”.

Il secondo concorrente è Arnold, 22enne con un passato da becchino. “Non mi vergogno a dirlo, sono molto legato alla mia famiglia”, dice. E chi lo segue sul suo profilo di Tiktok di oltre 700k follower lo potrà intuire.

Valentina è la terza concorrente ufficiale del Grande Fratello, entrata con il suo alter ego Lady Fajana: “Nella botte piccola ci sta il vino buono, nella botte dorata ci sta Lady Fajana”: questo il suo motto per descrivere il suo outfit.

Spazio a Ciro Petrone, attore che ha avuto il suo momento di gloria grazie a Gomorra e che sarà ricordato forse più per la sua corsa a Temptation Island Vip per riprendersi la fidanzata con la quale attualmente sarebbe in crisi. Oggi è un nuovo concorrente del GF.

C’è poi Heidi, per restare in tema Giselda (che ha ammesso di essere andata solo una volta al cinema, proprio per vedere Heidi): lei è una commerciante e imprenditrice ma non rinuncia alla sua famiglia.

Infine Claudio, 34enne con un passato difficile e qualche sbaglio di troppo: è stato spacciatore ma ha pagato il conto con la giustizia. Adesso è un appassionato di wellness e aspira a essere un modello.

Ma Giampiero Mughini? Annunciato da Alfonso Signorini come ospite della puntata, è rimasto per gran parte del tempo in confessionale, da dove ha commentato i primi temi della serata. “Non voglio apparire come un bisnonno noioso”, ha commentato. Solo a metà serata è entrato in Casa per salutare i concorrenti freezati. Dopo essersi complimentato con Alex ha chiosato con un serafico: “Tutto vi sia positivo, alla prossima”.

E quindi? Chissà…