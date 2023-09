Tutto pronto per il Grande Fratello in partenza per il prossimo 11 settembre. Aldo Vitali, il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha recentemente annunciato i primi sei protagonisti ufficiali del reality show.

Grande Fratello NIP e VIP: ecco i primi sei nomi ufficiali verso l’ingresso

Il Grande Fratello andrà in onda due volte a settimana (il lunedì e il venerdì) e sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista in studio.

Sulla copertina del prossimo numero del settimanale, oltre agli artisti già confermati Alex Schwazer e Beatrice Luzzi, troveremo anche un volto noto delle telenovelas: Grecia Colmenares. Dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, l’affascinante attrice venezuelana è ora pronta a varcare la famigerata porta rossa della Casa più spiata di Cinecittà.

Oltre ad in vip, spazio anche per tre volti NIP di cui vi abbiamo già parlato.

A varcare la porta rossa della casa di Cinecittà saranno Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris.

Ecco la lista ufficiale dei primi sei nomi dei concorrenti del Grande Fratello: