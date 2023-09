TV Sorrisi e Canzoni annuncia in anteprima i primi tre NIP ufficiali del Grande Fratello: ecco chi sono. A varcare la porta rossa della casa di Cinecittà saranno Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris.

Grande Fratello, ecco i primi tre NIP ufficiali

Nomi apparentemente sconosciuti che, comunque, hanno un importante seguito social. La prima teoricamente dovrebbe essere un’operaia ma sui social è seguita da 132.000 follower ed è pure una eco-influencer appassionata di trekking.

Vittorio, invece, è laureato in ingegneria ed è originario di Parma. Lavora come modello, che ha sfilato anche per Dolce & Gabbana, con circa 6.000 follower nel suo profilo Instagram (11.7k su Tik Tok).

A chiudere il trio di nuovi concorrenti NIP del Grande Fratello troviamo Letizia, fotografa con all’attivo 14.600 follower.

Cosa ne pensate?

Foto e profili di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giselda Torresan 🦊 (@giselda_torresan)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giselda Torresan 🦊 (@giselda_torresan)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittorio (@vittoriomenozzi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittorio (@vittoriomenozzi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦋 LetiPetris 🦋 (@letipetris_)