Grande Fratello, ex vippone “rimbalzato” all’ingresso (ma era inevitabile): ecco di chi si tratta

Grande Fratello, tutto pronto per la nuova edizione in partenza dal prossimo 11 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Secondo gli spoiler, anche un ex vippone ci avrebbe riprovato: di chi si tratta?

Grande Fratello, ex vippone “rimbalzato” all’ingresso: di chi si tratta

Lui è Denis Dosio. Il ragazzo aveva già partecipato all’edizione numero cinque del reality, venendo squalificato per colpa di una mezza bestemmia alle due del mattino. Secondo Amedeo Venza, il giovane creator sarebbe stato “rimbalzato”.

Tuttavia, appare ovvia questa decisione in quanto, come spesso detto durante questa estate, Pier Silvio Berlusconi ha detto chiaramente di no ad influencer e creator di OnlyFans e, come ben sapete, Denis Dosio ha un profilo molto seguito.

La lunga lista dei “no”

Prosegue la lunga lista dei “no” al Grande Fratello: chi ha rifiutato e chi, invece, non è stato proprio considerato per il suo ingresso? Scopriamo gli ultimissimi nomi in attesa dell’esordio il prossimo 11 settembre.

Secondo Amedeo Venza l’ex fidanzato di Pamela Prati, il personal trainer Max Bertolani, sarebbe stato scartato dal reality show di Alfonso Signorini.

E se Bertolani non è stato preso in considerazione, l’ex naufraga Claudia Galanti avrebbe detto di no rifiutando il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Cosa ne pensate?