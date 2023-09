Grande Fratello, morta a 43 anni ex concorrente: colpa della chirurgia estetica, il lungo calvario durato più di dieci anni

L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, Silvina Luna è morta all’età di 43 anni, come riportato dall’Associazione argentina degli attori. La donna, a lungo ricoverata in ospedale a causa di problemi di salute derivanti da un intervento di chirurgia plastica, stava soffrendo con questo problema di salute da più di dieci anni.

La notizia della morte di Silvina Luna è stata diffusa dall’Associazione argentina degli attori, che ha espresso profonda tristezza per la perdita. Nel doloroso annuncio si legge:

Con profonda tristezza salutiamo la nostra affiliata Silvina Luna. Per 25 anni ha svolto una energica attività come attrice, modella e conduttrice. Abbracciamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento di grande dolore.



La salute di Luna era peggiorata notevolmente a seguito dell’intervento di chirurgia estetica che aveva subito più di un decennio fa. La stessa attrice aveva descritto l’intervento come “mal eseguito” e aveva documentato il suo calvario medico sui suoi canali social.

In uno dei suoi ultimi post, aveva condiviso che anche i suoi reni erano vicini al collasso.

I problemi di salute erano iniziati circa 12 anni fa, dopo l’intervento di chirurgia estetica. Nel novembre 2013, a seguito dell’operazione, erano stati rilevati problemi ai reni, come raccontato da Luna in una recente intervista ad América TV.

Negli ultimi mesi, era stata ricoverata più volte e doveva sottoporsi a dialisi almeno tre volte a settimana, in attesa di un trapianto di rene.

L’attrice, insieme ad altre tre colleghe del mondo dello spettacolo, aveva sporto denuncia contro il chirurgo Aníbal Lotocki per “lesioni gravi e ripetute in quattro occasioni”.

Lotocki era stato condannato a quattro anni di carcere, ma al momento non aveva ancora scontato la pena, e gli era stata inflitta anche l’interdizione dall’esercizio della professione medica per cinque anni.

La showgirl era diventata famosa nel 2001 per merito della sua partecipazione all’edizione argentina del Grande Fratello.

La vita di Silvina Luna è stata segnata da un calvario durato 12 anni, che ha avuto un impatto significativo sulla sua salute e sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo.