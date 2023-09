Prosegue la lunga lista dei “no” al Grande Fratello: chi ha rifiutato e chi, invece, non è stato proprio considerato per il suo ingresso? Scopriamo gli ultimissimi nomi in attesa dell’esordio il prossimo 11 settembre.

Grande Fratello, l’ex della Prati scartato: una ex naufraga dice di “no”

Secondo Amedeo Venza l’ex fidanzato di Pamela Prati, il personal trainer Max Bertolani, sarebbe stato scartato dal reality show di Alfonso Signorini.

E se Bertolani non è stato preso in considerazione, l’ex naufraga Claudia Galanti avrebbe detto di no rifiutando il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Il GF si sposta di un giorno

Sarà il Grande Fratello a sfidare Tale e Quale Show in onda su Rai1. Canale 5 ha deciso di cambiare – in corsa – le carte in tavola proponendo una variazione del palinsesto per quanto riguarda la messa in onda del reality show.

“La sfida è lanciata: sarà il Grande Fratello a vedersela con Carlo Conti. Canale 5 rimescola le proprie carte e punta sul reality condotto da Alfonso Signorini per tentare di strappare la leadership del venerdì sera”, si legge su Davide Maggio.

E ancora:

La serie con protagonista Massimo Ranieri, La Voce che hai Dentro, non andrà in onda di venerdì ma di giovedì a partire dal 14 settembre (contro Ulisse di Alberto Angela). La serata inizialmente prevista per Ciao Darwin (che slitta) e poi per la fiction, dunque, verrà occupata dai raddoppi del Grande Fratello, che scatteranno fin dalla prima settimana di messa in onda: esordio lunedì 11 settembre e secondo appuntamento subito venerdì 15 contro i Music Awards di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Da venerdì 22 settembre partirà la nuova edizione di Tale e Quale Show che, anche questa volta, dovrà fare i conti con il reality show condotto da Alfonso Signorini: chi avrà la meglio?