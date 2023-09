Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati da mesi ma il ricco fandom dei Donnalisi ci crede ancora e spera nel ritorno di fiamma. Tuttavia, visti gli ultimi eventi e le recenti dichiarazioni, dubitiamo che ciò possa accadere.

Edoardo Donnamaria senza Antonella Fiordelisi: l’avvistamento con un’altra ragazza

Edoardo Donnamaria, proprio in queste ore, è stato preso di mira dai social per la diffusione di un video (in apertura del nostro articolo) dove balla in discoteca ed una ragazza gli si avvicina abbracciandolo da dietro.

Al fianco dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip c’era anche Matteo Diamante che, proprio di recente, ha dovuto fare i conti con i Donnalisi infuriati per alcune prese di posizione.

Tutta sta polemica per una serata in discoteca..qualcuno di oggettivo mi spiega?! #DONNALISI — Lucia (@Lucia69038650) September 2, 2023

C’è un video in cui si vede una ragazza che abbraccia da dietro Edoardo !😅 e quindi la gente dice bugiardo Edoardo ci hai preso in giro non hai mai amato Antonella,ecco chi è il vero Edoardo 😅😂 — letiz93 (@Laleti93Romani) September 2, 2023