Grande Fratello, ecco il desiderio di Signorini: come sarà la nuova edizione

Grande Fratello, ecco il desiderio di Alfonso Signorini: come sarà la nuova edizione

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Tra le pagine di Chi Magazine troviamo un focus del buon Valerio Palmieri che ci racconta tutti i segreti del reality show in partenza.

Accanto ad Alfonso Signorini ci saranno Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, ufficializzata proprio dal settimanale. L’ingrediente principale del Grande Fratello di quest’anno saranno le storie, più curiose e avvincenti.

Tra gli elementi di novità verranno messe insieme le vite di persone comuni, che non hanno alcuna frequentazione con il mondo della Tv, con persone che hanno avuto e hanno ancora una vita nel piccolo schermo.

Signorini pare avere un desiderio preciso: quello di tornare all’essenza di questo format, che prevede di raccontare storie senza avere alcun tipo di limiti, se non quello del rispetto degli altri concorrenti e del pubblico.

Per questo motivo, la nuova edizione del Grande Fratello punta ad essere un vero romanzo popolare: ci riuscirà? Lo scopriremo solo dal prossimo 11 settembre.