Il Grande Fratello tornerà in onda il prossimo 11 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Oltre alla diffusione dei sei concorrenti ufficiali, scopriamo tutte le curiosità ed i “numeri” del reality show più famoso d’Italia.

Grande Fratello, numeri e curiosità del reality show

L’edizione più affollata è stata la sesta (2021/2022) con la bellezza di 38 concorrenti. Per il Grande Fratello 13 la Casa è stata completamente ricostruita in tempi record. La precedente, che aveva ospitato le prime 12 edizioni, è andata distrutta in un incendio nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2013.

I personaggi famosi sono stati 193, le persone comuni 326 per un totale di 519 inquilini.

Il concorrente più anziano a entrare nella Casa del GF Vip è stato Patrizia De Blanck: all’inizio della quinta edizione aveva 79 anni.

Tra “GF” e “GF Vip” la Casa è stata aperta 2.457 giorni che equivalgono a oltre 6 anni e mezzo: 1.603 con i personaggi comuni e 854 con i Vip.

L’edizione più corta, durata 49 giorni, è stata il “Grande Fratello 15”, la più lunga il “Grande Fratello Vip 7” con 197 giorni.

