Il Grande Fratello prenderà il via con la sua prossima edizione a partire da settembre. Questi mesi che ci separano dall’inizio, tracceranno i contorni di chi ritroveremo in Casa, tra concorrenti Nip e Vip pronti per allietare il pubblico.

Concorrenti Grande Fratello 8, opinioniste e conferme: cosa sappiamo

Alfonso Signorini guiderà nuovamente l’enorme macchina del Grande Fratello. Al suo fianco dovremmo ritrovare Orietta Berti nel ruolo di opinionista per il secondo anno consecutivo.

Sonia Bruganelli, invece, non dovrebbe esserci. Tra i possibili nomi pronti a sostituirla sono emerse: Giulia Salemi e Soleil Sorge, chi la spunterà tra le due ex concorrenti?

L’intento di Signorini, stando alle indiscrezioni di Dagospia, sarebbe anche quello di spiazzare tutti pensando ad un opinionista del tutto inedito per il GF Vip 8, ovvero Giuseppe Cruciani:

A settembre Canale 5 riaprirà le porte della Casa più spiata d’Italia con una piccola rivoluzione annunciata da Dagospia. La riconferma di Alfonso Signorini alla conduzione è certa, il bis di Orietta Berti come opinionista pure. Con Sonia Bruganelli in uscita (ma lo era anche nelle ultime edizioni…) chi potrebbe arrivare al suo posto? Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta.

Grande Fratello 8, cosa cambia: aperti i casting

Cosa cambierà in questa edizione? A quanto pare ci potrebbero essere numerosi cambiamenti. Secondo l’informatissimo Alessandro Rosica (Investigatore Social) proprio Signorini starebbe lavorando ad i casting in questi giorni.

“Il GF nip sta per diventare realtà ed è sempre più probabile. Alfonso sta cominciando a fare i casting: contenti?”, scrive l’esperto di gossip.

Per quale motivo Mediaset starebbe puntando ad una edizione tutta Nip piuttosto che Vip?

A quanto pare il Grande Fratello, dopo gli ultimi scivoloni della settima edizione, avrebbe bisogno di una “ripulita” riportando in pista l’ingenuità che solamente dei perfetti sconosciuti potrebbero regalare al pubblico.

Un prete si candida

Frate Alfredo si candida per partecipare al Grande Fratello Vip 8. Il sacerdote ha scritto una lettera tra le pagine di Chi Magazine e, proprio Alfonso Signorini, gli ha dato una risposta in merito:

Ora sto seguendo l’Isola dei Famosi, e il percorso dell’ex suor Cristina, molto tenace ma sempre molto corretta, garbata, evangelizzatrice. Perché anche se non si porta l’abito non si smette mai di essere una suora o un frate. Ti faccio una proposta: ti piacerebbe un frate nella prossima edizione del GF Vip?

Emorragia interna a 30 anni, tumore all’intestino a 40, infarto e coma a 46 dopo la morte di mio padre. Sono diventato frate a 32 anni, dedicando la vita agli altri. La mia, malgrado le gratificazioni e il successo professionale, era insignificante. Sono un frate sui generis: Sono tenace, duro, crudo e diretto a volte, simpatico, empatico, non mi fa paura nulla. E ho il dono dell’inclusività. Difetti? Sono impermeabile. Non mi turba più nulla. Se ti va mi piacerebbe parlarti, raccontarti della mia vita.

La risposta di Signorini

Caro Frate Alfredo, grazie per l’interesse e l’entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare. Magari due chiacchiere le faremo. Un caro saluto.

Jasmine Carrisi al Grande Fratello Vip? Ecco la “condizione”

Intervistata tra le pagine di Nuovo, Jasmine ha svelato alcuni retroscena sulla possibilità di vederla nella Casa del Grande Fratello Vip a partire da settembre:

E’ un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà. Oggi comunque la mia priorità resta la musica!