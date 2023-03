Lo scorso 3 marzo si è registrata una nuova puntata di Amici 22, che andrà in onda il prossimo 12 marzo. In seguito alla morte di Maurizio Costanzo sono slittati alcuni appuntamenti, motivo per il quale nel pomeriggio di oggi vedremo la puntata registrata prima della scomparsa del giornalista e volto tv. Nell’ultima registrazione non è mancato lo spazio dedicato al gossip.

Amici 22, esplode il gossip con Gianmarco e Samu protagonisti

Tra gare, liti e varie discussioni, non sono mancati anche momenti più leggeri, nel corso dell’ultima registrazione di Amici 22 che si è tenuta nei giorni scorsi. In particolare sono emerse alcune informazioni su due amatissimi concorrenti: Gianmarco Petrelli e Samu Segreto.

A riferirlo è stato il portale SuperGuida Tv che come sempre riprende le anticipazioni della registrazione di ciò che accade nella Scuola televisiva. In merito all’angolo gossip si legge: “Megan e Gianmarco si sono baciati, per la gioia delle fan”.

Questo non è stato il solo gossip relativo ad Amici 22. Un’altra coppia potrebbe presto nascere: “Samu e Maddalena sono apparsi molto vicini e complici in puntata. Maddalena avendo ottenuto per prima la maglia ha confortato Samu fino alla fine tenendogli la mano e incoraggiandolo”, si legge ancora.