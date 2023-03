Serale Amici 22: cosa è successo nel corso dell’ultima registrazione? Domenica 5 marzo vedremo in onda l’ultima puntata saltata per via della dolorosa dipartita di Maurizio Costanzo. Successivamente (il 12 marzo) verrà trasmesso l’appuntamento conclusivo in vista della fase conclusiva in prime time.

Serale Amici 22, chi è passato? Doppia eliminazione

Chi è passato al serale di Amici 22? Sono 15 gli allievi che hanno conquistato l’ambita maglia, eccoli a seguire in base ad un criterio strutturato da manche.

Nella prima manche hanno conquistato la maglia: Angelina, Maddalena, Isobel e Federica.

Si sono esibiti una seconda volta, invece, Aaron, Wax e Mattia conquistando così la maglia, seguiti da Ramon, Alessio e Piccolo G che hanno dovuto sostenere un’altra esibizione.

Quarta e ultima esibizione per Samu, Cricca, NDG, Gianmarco e Megan che hanno preso la maglia.

Nella puntata di domenica 12 marzo, quindi, si assisterà ad una doppia eliminazione: Niveo e Benedetta.

La proposta a Benedetta

Maria De Filippi, per quanto riguarda Benedetta, ha deciso di offrirle una opportunità unica: continuare a ballare insieme a Mattia, ma in ruolo di professionista.