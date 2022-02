Il cast dei Big del Festival di Sanremo 2022 vanta anche il nome di Giusy Ferreri che si esibirà con la canzone “Miele”. La sua partecipazione sul palcoscenico dell’Ariston sarà la quarta, a distanza di cinque anni dall’ultima volta.

La canzone “Miele” che Giusy Ferreri porterà al Festival di Sanremo 2022, come anticipato dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni è un brano particolarmente nostalgico e trascinante dal ritmo inaspettato e sensuale, che racconta la fine di un amore.

La produzione è di Takagi & Ketra, responsabili insieme con Giusy di tanti successi estivi. Alla vigilia della sua partecipazione, a La Repubblica ha commentato in merito:

A Sorrisi.com la cantante 42enne ha aggiunto:

Mi piace che sia una canzone romantica ma anche malinconica, con sonorità “vintage”. Con un titolo così, è normale che sembri “smielata”, ma in realtà il retrogusto è pungente: come dice il testo, “è una lama che sa di miele”. Perché in ogni rapporto c’è un po’ di dolce e un po’ di amaro.