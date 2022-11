Nel corso della puntata di ieri del GF Vip abbiamo assistito a degli schieramenti ben chiari tra opinioniste e Vipponi. In particolare, mentre Sonia Bruganelli ha attaccato pesantemente Oriana Marzoli, Giulia Salemi ha preso le difese della venezuelana criticando Antonino Spinalbese.

Durante la diretta, Giulia ha reso noto a Spinalbese alcuni commenti del popolo social, leggendo i tweet più popolari contro l’ex di Belen ed ha fatto una ‘carezza’ alla regina dei reality (spagnoli), difendendola soprattutto in quanto donna e spronandola a non abbattersi.

Antonino non è riuscito a restare in silenzio, ed infatti durante il momento delle nomination ha esternato il suo pensiero sulla Salemi commentando:

Giulia ha replicato a sua volta:

Io non leggo solo i miei tweet, io leggo quelli di tutti, è questa la cosa preoccupante. Ma non ce l’ho con te eh? Avrai modo di riscattarti!

Tuttavia, è stato durante il blocco pubblicitario che lo sfogo di Spinalbese è proseguito, come riportato fedelmente dai colleghi di Biccy.it:

Insomma, ad Antonino il pensiero che una donna come Giulia, senza peli sulla lingua, lo abbia messo al suo posto proprio non è andato giù. E così è stato più semplice elogiare la Bruganelli commentando:

Sonia all’inizio ce l’aveva con me se vi ricordate. Però lei ha un intelletto alto, è intelligente e quindi sto ad ascoltare lei. Se lei dice quello allora io sono felice. Ma soprattutto ascolto lei perché Sonia non è una moralista e non fa frasi fatte. Io qui sono vero e se sbaglio lo ammetto, ma non ho mai trattato male le donne.