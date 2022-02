Giulia Salemi, ospite di Casa Chi, ha parlato di pregi e difetti di Pierpaolo Pretelli, ha svelato di avere uno spiccato senso materno ed ha detto la sua sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato delle coppie nate nella Casa quest’anno: “Se uno si innamora dentro la Casa fuori è fatta. Fuori è tutto molto più semplice in realtà”.

Successivamente Giulia Salemi ha svelato un pregio e un difetto di Pierpaolo Pretelli fuori dal GF Vip:

Un pregio che ho scoperto di Pierpaolo fuori dal GF Vip? Fuori si è potenziato tutto. Pier ha una bella parola per tutti. Risponde alla cattiveria gratuita con un sorriso, lui è molto calmo e paziente ed io sono molto impulsiva. Difetto? E’ un po’ geloso però il giusto!

La ex del GF Vip ha svelato che per diventare mamma ci vorrà ancora un po’ di tempo:

Giulia ha parlato poi di Paola Di Benedetto e Soleil Sorge, svelando di essere molto felice dei loro successi:

Sono molto fiera di Paola, è una mia amica. Quando si studia si possono realizzare i propri sogni, è stata bravissima e sono contenta dei suoi successi.

Anche per Soleil sono contenta e il Grande Fratello Vip è l’unico reality che ti fa conoscere in toto. L’Isola è più fisico come reality, Uomini e Donne è incentrato sull’amore invece al GF Vip vedi tutte le sfumature di una persona. Io sono una persona che divide idem lei.

Le persone dotate di grande carisma dividono sempre. E’ una persona che non si tira mai indietro nell’esprimere un’opinione e questo non è poco.