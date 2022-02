Alex Belli e Delia Duran hanno fatto definitivamente pace. Stanotte la focosa modella venezuelana ha sussurrato al marito: “Ho voglia di scopar*…”. “Non l’avevo capito” è stata l’ironica risposta di lui.

Oggi, raggiungendo Alex nella stiva, Delia ha affermato: “Ma qua fa un po’ freddo…”, venendo letteralmente trascinata dentro il bagno, lontano dalle telecamere del GF Vip.

“Non posso…” ha sussurrato la Duran. Sono bastati solamente pochi secondi per ritrovare l’intesa perduta e la modella ed ha preferito lasciarsi andare tra le braccia del marito.

Alex e Delia hanno fatto l’amore nella Casa del Grande Fratello Vip? L’incontro passionale ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione.

Nel frattempo si parla di regolamento violato perché Delia è letteralmente sparita dalle orbite delle telecamere: cosa accadrà?

Alex, squalificato, rientra in casa e riporta a Delia cosa viene percepito fuori dai suoi comportamenti (cosa che non può essere fatta) a meno che il reality sia reale come dicono 🤷‍♂️

Quella tra Alex Belli e Soleil Sorge è iniziata come una bella amicizia, sfociata poi in qualcosa di più. Era piacevole vederli insieme, e tutti nella Casa abbiamo sempre pensato che poteva nascere una storia. Io però non sapevo della relazione con Delia, e quando è entrata nel programma per recriminare ciò che stava accadendo tra Soleil e Alex, lui mi è scaduto.

Credo che in un matrimonio sia fondamentale il rispetto per la persona che ti sta accanto. Attualmente la loro è diventata una simpatica fiction che bene o male sta appassionando i telespettatori.