Prima che tornasse il sereno tra Alex Belli e Delia Duran, tra i due è andato in scena un confronto imperdibile nel corso del quale la venezuelana ha alzato i toni arrivando persino a minacciare di rompere una bottiglia di vetro.

Delia e Alex: confronto sul bacio con Barù

A far scaldare gli animi sarebbe stato il confronto sul famoso bacio che Delia avrebbe dato a Barù, solo allo scopo di fare una ripicca a Jessica. Un atteggiamento che non sarebbe affatto piaciuto non solo a Sophie ma anche ad Alex Belli, come ripreso da IsaeChia.it:

Siamo proprio su due binari diversi. Qual è il tuo problema? Per me è incomprensibile, non ha senso, una donna elegante non le fa certe cose, amore mio.

Di contro, Delia ha replicato:

Per te tutto ha un senso? Per me non c’è un senso a tutto questo, il senso è che io sono questa. Jessica ha detto di essere mia amica e il fatto che ha continuato a dire queste cose e poi mi guardava con occhi differenti perché magari io scherzavo con Barù, come quando ci siamo messe la parrucca io e Sole e siamo andate nel letto… Non c’era malizia e io ho anche ribadito a lei quello che ho detto a lui nell’orecchio…

Alex ha poi detto la sua anche su Nathaly Caldonazzo: a detta dell’attore, infatti, la collega non avrebbe un’influenza particolarmente positiva sulla moglie. La Duran ha ribadito di non avere alcun interesse per Barù ma di essersi comportata in quel modo solo per gioco. Ad un certo punto però i toni si sono infiammati con Delia che ha accusato il marito di non lasciarla parlare:

Fammi finire il mio dialogo, me ne vado. Mi da fastidio il fatto che non hai capito un cavolo, non hai capito niente. Io l’ho fatto apposta perché lui mi ha stuzzicato fino alla fine e mi sono sentita in dovere di farlo perché così le ho dato il due di picche e lei inizia a sparlare per un motivo.

Quando Alex le ha fatto notare che forse sta guardando un altro programma, Delia ha avuto una reazione inaspettata, minacciando di spaccare la bottiglia che era presente con loro in sauna: